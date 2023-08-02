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Колыванов рассказал, сможет ли Россия подняться в рейтинге УЕФА после возвращения

Колыванов рассказал, сможет ли Россия подняться в рейтинге УЕФА после возвращения
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Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказался о перспективах отечественных клубов в еврокубках, если их вернут в турниры под эгидой УЕФА.

«Смогут ли после возвращения российские клубы вернуть позиции в рейтинге УЕФА, которые были до отстранения? Надеюсь, Россия вернётся в еврокубки в ближайшее время. Но не знаю, как будет — сколько баллов у нас будет, какой рейтинг. Просто это может произойти завтра или через год-два. Хочется побыстрее вернуться. Позволяет ли нынешний уровень чемпионата России вернуть былые позиции? У нас нормальный уровень, достаточно высокий, мы же не ниже, чем, например, чемпионат Кипра.

Осталось приблизительно так, как было два года назад. Сейчас ещё наша молодёжь начнёт больше раскрываться. Но реальный уровень мы поймём, когда будем играть в европейских кубках. Стоит признать, что проблемы были и до этого. Достаточно вспомнить и последний матч сборной с Хорватией, где мы не могли перейти середину поля. Но я уверен, что страна сейчас сплотится ещё больше. Мы ещё всем покажем», — цитирует Колыванова Legalbet.

Сейчас в активе России 18,632 балла в рейтинге УЕФА и 25-е место. Российские клубы и сборная были отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

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