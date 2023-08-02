Эссьен Эдедем подписал контракт с «Пари Нижний Новгород»

«Пари Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил о переходе Эссьена Эдедема. Нигерийский опорный полузащитник подписал с нижегородцами контракт сроком на два года.

Отмечается, что за «Пари Нижний Новгород» Эссьен Эдедем будет играть под 21-м номером

Эссьен выступал за ФК «Ван» (Армения), а также за ливийские клубы «Аль-Наср» (Бенгази) и «Аль-Ахдар» (Эль-Байда).

Ранее сегодня «Пари Нижний Новгород» объявил о переходе Жозе Корреа, больше известного как Зе Турбо. Уроженец Гвинеи-Бисау подписал трёхлетний контракт с нижегородским клубом. Также стало известно о переходе Владислава Карапузова из «Динамо». Футболист подписал с нижегородцами арендное соглашение сроком на один год с последующим правом выкупа.