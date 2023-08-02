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Бразильская нападающая Марта провела последний матч на чемпионатах мира

Бразильская нападающая Марта провела последний матч на чемпионатах мира
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Легендарная бразильская нападающая Марта провела свой последний матч на чемпионатах мира, появившись на поле со скамейки запасных в игре с Ямайкой (0:0).

Сегодня, 2 августа, сборная Бразилии проводила матч 3-го тура группы F женского ЧМ-2023 с национальной командой Ямайки. Игра завершилась вничью со счётом 0:0, и бразильянки, заняв третье место в группе, завершили свои выступления в турнире.

37-летняя нападающая выигрывала звание «Игрок года ФИФА» в 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 годах. За сборную Бразилии она выступает с 2002 года и провела за команду свыше 163 матчей, в которых забила 112 голов. Из своих шести чемпионатов мира Марта добилась наибольшего успеха в 2007 году, когда с командой завоевала серебряные медали.

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