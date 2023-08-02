Илья Кутепов: интерес к футболу в России высокий. Не согласен с тем, что РПЛ деградирует

Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов заявил, что не согласен с мнением о том, что уровень российского футбола падает.
«Интерес к футболу как был, так и остаётся высоким. Возможно, в какой-то мере он и усилился, просто люди не ходят по понятным причинам. В Кубке-то полные трибуны мы видим. Согласен ли с мнением, что РПЛ деградирует? Нет, не согласен. К нам приезжают легионеры, и это не ноунеймы. Это в том числе и показатель того, что чемпионат не деградирует», — цитирует Кутепова «РБ Спорт».
Кутепов — воспитанник системы тольяттинской «Академии». К «Спартаку» защитник присоединился в 2012 году, а покинул красно-белых россиянин летом 2022-го. Предыдущий сезон 30-летний футболист провёл в «Торпедо», которое вылетело из высшего российского дивизиона.
- 2 августа 2023
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