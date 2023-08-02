Определились шесть из восьми пар плей-офф женского чемпионата мира — 2023

Сегодня, 2 августа, состоялись матчи последнего тура группового этапа в квартетах F и G на женском чемпионате мира. По их итогам ряд сборных вышли в плей-офф турнира, а другие, напротив, покинули первенство планеты. Таким образом, сформировались шесть из восьми пар плей-офф женского ЧМ-2023.

Пары 1/8 финала ЖЧМ-2023:

Швейцария — Испания;

Япония — Норвегия;

Нидерланды — ЮАР;

Швеция — США;

Англия — Нигерия;

Австралия Дания

??? — Ямайка;

Франция — ???

Отметим, что Ямайка и Франция узнают своих соперников по плей-офф уже завтра, 3 августа, когда заключительные матчи группового этапа пройдут в квартете Н (Южная Корея, Германия, Марокко и Колумбия).

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.