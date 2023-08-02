Определились шесть из восьми пар плей-офф женского чемпионата мира — 2023
Поделиться
Сегодня, 2 августа, состоялись матчи последнего тура группового этапа в квартетах F и G на женском чемпионате мира. По их итогам ряд сборных вышли в плей-офф турнира, а другие, напротив, покинули первенство планеты. Таким образом, сформировались шесть из восьми пар плей-офф женского ЧМ-2023.
Пары 1/8 финала ЖЧМ-2023:
- Швейцария — Испания;
- Япония — Норвегия;
- Нидерланды — ЮАР;
- Швеция — США;
- Англия — Нигерия;
- Австралия Дания
- ??? — Ямайка;
- Франция — ???
Отметим, что Ямайка и Франция узнают своих соперников по плей-офф уже завтра, 3 августа, когда заключительные матчи группового этапа пройдут в квартете Н (Южная Корея, Германия, Марокко и Колумбия).
Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.
Комментарии
- 2 августа 2023
-
16:18
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
15:55
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
15:08
-
15:05
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:33
-
14:31
-
14:25
-
14:25
-
14:19
-
14:13
-
14:10
-
14:04
-
13:57
-
13:53
-
13:49
-
13:45
-
13:40
-
13:33
-
13:24
-
13:16
-
13:05
-
13:03
-
12:41
Партнерский контент