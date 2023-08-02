Мать троих детей Чейна Мэттьюс сыграет в плей-офф чемпионата мира

Футболистка сборной Ямайки Чейна Мэттьюс, являющаяся матерью троих детей, сыграет в плей-офф женского ЧМ-2023.

Сегодня, 2 июля, состоялся матч 3-го тура группы F между сборными Ямайки и Бразилии. Игра завершилась вничью, и благодаря этому результату ямайки вышли в 1/8 финала чемпионата мира со второго места в группе.

29-летняя нападающая сборной Ямайки Чейна Мэттьюс провела на поле все 90 с лишним минут игрового времени. Напомним, ранее Чейна рассказывала о трудностях участия в чемпионате мира – 2023 в связи с тем, что она является матерью трёх сыновей.

«Совмещение материнства с игрой на чемпионате мира требует тщательного планирования. Кто будет следить за детьми? Кто им поможет? Потихоньку отходишь от них, очень медленно. Нам приходится идти на большие жертвы. Дети не слушают твои жалобы. Они не понимают, что это такое. Ты можешь быть больной, расстроенной, уставшей – они в любом случае ждут от тебя той же энергии. Думаю, в моём случае это переносится на поле», — сказала Мэттьюс.