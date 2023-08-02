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Лука Гагнидзе: нравится философия Лички, но нам нужно время, чтобы адаптироваться

Лука Гагнидзе: нравится философия Лички, но нам нужно время, чтобы адаптироваться
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Полузащитник «Динамо» и сборной Грузии Лука Гагнидзе поделился впечатлениями о новом тренере бело-голубых Марцеле Личке.

«Когда я только приехал на базу (после выступлений за сборную Грузии на молодёжном Евро. — Прим. «Чемпионата»), мы пообщались. У меня сложилось впечатление, что Личка не первый день мой тренер, что я его знаю уже несколько лет. Мне очень нравится его философия, тактика, которую он использует. Мы начали играть в более короткие пасы, больше работать с мячом и использовать меньше длинных передач.

Сейчас мы показываем этот футбол, но нам нужно время, чтобы адаптироваться и играть так, как хочет наш тренер. Личка — очень умный специалист, я сразу это понял. Надеюсь, у нас всё получится. Личка работал в «Динамо» Тбилиси? Да? Не знал. Ни разу там его не встречал, если честно. Только что об этом услышал. Спрошу потом у него, чем ему запомнился этот период», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».

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