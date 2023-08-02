«Манчестер Сити» согласовывает последние детали сделки с «РБ Лейпциг» по Гвардиолу

«Манчестер Сити» вплотную приблизился к оформлению трансфера защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, к концу этой недели все необходимые бумаги будут подписаны. Если всё пойдёт по плану, то в пятницу 21-летний хорватский защитник пройдёт медицинское обследование для «Манчестер Сити».

Отмечается, что Йошко станет самым дорогим защитником в истории – «горожане» заплатят за него € 90 млн. Кроме того, Гвардиол станет уже вторым хорватским футболистом, пополнившим состав «Манчестер Сити» в текущее трансферное окно. Ранее «горожане» приобрели полузащитника Матео Ковачича у лондонского «Челси».

21-летний Гвардиол сыграл в прошлом сезоне 41 матч, отметившись тремя забитыми мячами.