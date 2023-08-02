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«Я открыт для предложений». Кутепов — о возможном переходе в ЦСКА

«Я открыт для предложений». Кутепов — о возможном переходе в ЦСКА
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Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов признался, что готов рассмотреть возможность с продолжением карьеры в ЦСКА.

«Как отнесусь, если позовёт ЦСКА? Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более [что] моим последним местом работы было московское «Торпедо». Если позовёт ЦСКА, это будет не прямой переход — у меня была команда после ухода из «Спартака». Я открыт для предложений. Что, если бы был прямой переход? Тяжело сказать», — цитирует Кутепова «РБ Спорт».

Купетов — воспитанник системы тольяттинской «Академии». К «Спартаку» защитник присоединился в 2012 году, а покинул красно-белых летом 2022-го. Предыдущий сезон 30-летний футболист провёл в «Торпедо», которое вылетело из высшего российского дивизиона. Сейчас Илья находится в статусе свободного агента.

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