«Я открыт для предложений». Кутепов — о возможном переходе в ЦСКА

Бывший защитник «Спартака» и «Торпедо» Илья Кутепов признался, что готов рассмотреть возможность с продолжением карьеры в ЦСКА.
«Как отнесусь, если позовёт ЦСКА? Я свободный агент. Рассматриваю все варианты, тем более [что] моим последним местом работы было московское «Торпедо». Если позовёт ЦСКА, это будет не прямой переход — у меня была команда после ухода из «Спартака». Я открыт для предложений. Что, если бы был прямой переход? Тяжело сказать», — цитирует Кутепова «РБ Спорт».
Купетов — воспитанник системы тольяттинской «Академии». К «Спартаку» защитник присоединился в 2012 году, а покинул красно-белых летом 2022-го. Предыдущий сезон 30-летний футболист провёл в «Торпедо», которое вылетело из высшего российского дивизиона. Сейчас Илья находится в статусе свободного агента.
- 2 августа 2023
-
17:54
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
17:04
-
16:48
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
15:55
-
15:46
-
15:39
-
15:36
-
15:25
-
15:12
-
15:10
-
15:08
-
15:05
-
14:53
-
14:51
-
14:47
-
14:33
-
14:31
-
14:25
-
14:25
-
14:19