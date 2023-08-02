«Родина Медиа» — «Динамо» Вологда: гости открыли счёт

В эти минуты проходит матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором играют московская «Родина Медиа» и вологодское «Динамо». Встречу принимает стадион «Спартаковец им Н.П. Старостина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Михаилом Тараном. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 31-й минуте матча забитым мячом отличился полузащитник вологодского «Динамо» Максим Мешалкин. Нападающий Владислав Беляев здорово поборолся возле чужой штрафной и сделал пас на правый фланг, хавбек Владимир Парняков прострелил низом, а Мешалкин набежал и в касание вколотил мяч в дальний угол ворот.

Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России принимают участие три медийные команды — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». Это на одну больше, чем в прошлом году. В сезоне-2022/2023 в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.