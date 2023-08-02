«Бешикташ» заинтересован в подписании игрока «Арсенала» Николя Пепе

Нападающий лондонского «Арсенала» Николя Пепе может стать игроком «Бешикташа» этим летом. Турецкий клуб проявляет серьёзный интерес к 28-летнему футболисту. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».

По информации источника, ивуарийский нападающий давно не входит в планы главного тренера «Арсенала» Микеля Артеты, так что уход Пепе из клуба — лишь вопрос времени. «Бешикташ» готов приобрести 28-летнего игрока, четыре года назад купленного «пушкарями» за € 80 млн из «Лилля». В скором времени стороны проведут переговоры по стоимости и структуре потенциальной сделки.

В прошедшем сезоне чемпионата Франции Николя Пепе в составе «Ниццы» отметился шестью голами в 19 матчах. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.