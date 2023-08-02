Колумбийский комментатор назвал Александру Попп «куколкой», вызвав возмущение в соцсетях

Телекомментатор из Колумбии Хавьер Фернандес снисходительно отозвался об игроке женской сборной Германии Александре Попп, назвав её «куколкой», что вызвало шквал негодования в соцсетях, сообщает Sport 1.

Неуместный комментарий прозвучал в репортаже с матча немок и колумбиек на чемпионате мира, который проходит в Австралии и Новой Зеландии. На 60-й минуте Попп не реализовала один из немногих голевых моментов Германии, на что Фернандес, работающий на телеканале RCN заметил: «Сегодня ты ничего не сделаешь, куколка. Ты выглядишь красиво и всё такое, но мне жаль».

Помимо того, что комментарий стал объектом критики за снисходительный оттенок, он также оказался неправдивым: незадолго до конца матча Попп сравняла счёт, реализовав пенальти. Впрочем, немок от поражения это не спасло – в компенсированное время Колумбия забила ещё раз (2:1).

Интересно, что ранее Попп в автобиографии говорила, что бывший тренер Хорст Вестерманн на самом деле дал ей прозвище Куколка, когда она была маленькой. Знал ли об этом факте комментатор, сказать сложно, но в родной для него Колумбии Фернандес поднял бурю негодования в социальных сетях.