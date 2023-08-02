«Тогда ещё сложно было предположить, что он станет такой яркой звездой». Юран — о Буффоне

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал новость о том, что легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон объявил о завершении игровой карьеры.
«Я помню, что Буффон дебютировал за сборную Италии против России в Москве. Тогда ещё сложно было предположить, что он станет такой яркой звездой, но данные у него были отличные. Не зря же уже в сборную вызывали. В том матче он вышел на замену. Как у нас говорят: похож был на вратаря, похож.
Удалось ли мне его проверить в том матче? Так я ему забил тогда! В официальном протоколе записан автогол Фабио Каннаваро? Ну, там в борьбе было. Тяжело вспомнить, проверил ли я Буффона, но, выйдя на поле, он сыграл надёжно. Во втором тайме у нас было больше давления на Италию, но он справлялся со всеми моментами.
В градации великих вратарей насколько высоко я котирую Буффона? Сложно сказать. Это вопрос к тренерам по вратарям", — приводит слова Юрана Legalbet.
Напомним, Буффон объявил о завершении игровой карьеры в возрасте 45 лет. В составе «Ювентуса» вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
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