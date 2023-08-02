Расмус Хёйлунн анонсировал свой переход в «Манчестер Юнайтед»
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20-летний датский нападающий Расмус Хёйлунн анонсировал свой переход из итальянской «Аталанты» в английский «Манчестер Юнайтед».
«Скоро», — написал у себя в социальных сетях Хёйлунн и приложил к записи картинку с формой «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось, что контракт будет подписан сегодня, 2 августа. «Манчестер Юнайтед» заплатит «Аталанте» за Хёйлунна более € 70 млн, а сам футболист заключит с английским клубом пятилетний контракт.
В прошлом сезоне Хёйлунн провёл 34 матча за «Аталанту», в которых забил 10 мячей и отдал две голевые передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 45 млн.
В составе сборной Дании молодой нападающий принял участие в шести играх и отметился шестью голами.
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