«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, крупно проиграв вологодскому «Динамо»

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Завершился матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором играли московская «Родина Медиа» и вологодское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Спартаковец им Н.П. Старостина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

На 31-й минуте матча забитым мячом отличился полузащитник вологодского «Динамо» Максим Мешалкин. Нападающий Владислав Беляев здорово поборолся возле чужой штрафной и сделал пас на правый фланг, хавбек Владимир Парняков прострелил низом, а Мешалкин набежал и в касание вколотил мяч в дальний угол ворот.

На 50-й минуте защитник Руслан Баширов увеличил преимущество своей команды. Хавбек Антон Бетюжнов с правого фланга выполнил подачу на линию вратарской, Баширов опередил нападающего «Родины Медиа» Максима Пичугина и головой вколотил мяч в верхний угол ворот.

В концовке матча полузащитник Артур Туманян установил окончательный счёт встречи — 3:0 в пользу «Динамо».

Таким образом, «Родина Медиа» вылетела из Кубка России. Из медийных команд в розыгрыше остались «Амкал» и 2DROTS.