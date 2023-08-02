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«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, крупно проиграв вологодскому «Динамо»

«Родина Медиа» вылетела из Кубка России, крупно проиграв вологодскому «Динамо»
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Завершился матч 1/256 финала Фонбет Кубка России, в котором играли московская «Родина Медиа» и вологодское «Динамо». Встреча прошла на стадионе «Спартаковец им Н.П. Старостина» в Москве. «Динамо» одержало победу со счётом 3:0.

На 31-й минуте матча забитым мячом отличился полузащитник вологодского «Динамо» Максим Мешалкин. Нападающий Владислав Беляев здорово поборолся возле чужой штрафной и сделал пас на правый фланг, хавбек Владимир Парняков прострелил низом, а Мешалкин набежал и в касание вколотил мяч в дальний угол ворот.

На 50-й минуте защитник Руслан Баширов увеличил преимущество своей команды. Хавбек Антон Бетюжнов с правого фланга выполнил подачу на линию вратарской, Баширов опередил нападающего «Родины Медиа» Максима Пичугина и головой вколотил мяч в верхний угол ворот.

В концовке матча полузащитник Артур Туманян установил окончательный счёт встречи — 3:0 в пользу «Динамо».

Таким образом, «Родина Медиа» вылетела из Кубка России. Из медийных команд в розыгрыше остались «Амкал» и 2DROTS.

Фонбет Кубок России. 1/256 финала
02 августа 2023, среда. 16:30 МСК
Родина Медиа
Москва
Окончен
0 : 3
Динамо Вг
Вологда
0:1 Мешалкин – 31'   0:2 Баширов – 50'   0:3 Туманян – 88'
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