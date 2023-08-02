Самедов сообщил, что примет участие в матче легенд между сборной России и «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов намерен принять участие в матче легенд клуба с бывшими звёздами сборной России.
«Меня пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и сборной России. Я принял приглашение и сыграю. Проводить такие матчи — отличная идея.
Все матчи легенд интересны для болельщиков. Мне кажется, что предстоит очередная интересная игра», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Ранее появилась информация, что легенды московского «Спартака» 18 августа сыграют против бывших звезд сборной России. Встречу примет стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Сообщается, что участие в матче, помимо прочих, подтвердили Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Александр Филимонов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Парфёнов, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв и другие футболисты.
Российский футбольный союз также намерен пригласить Неманью Видича, Мартина Йиранека, Робсона и Маркао. Главным тренером сборной России на эту игру может стать Юрий Сёмин, а Олег Романцев, вероятно, возглавит «Спартак».
- 2 августа 2023
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:52
-
18:43
-
18:38
-
18:30
-
18:25
-
18:22
-
18:20
-
18:04
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:39
-
17:33
-
17:32
-
17:28
-
17:26
-
17:26
-
17:18
-
17:11
-
17:04
-
16:48
-
16:41
-
16:28
-
16:27
-
16:18
-
16:18
-
16:13
-
16:06
-
15:55