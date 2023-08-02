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Самедов сообщил, что примет участие в матче легенд между сборной России и «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» Александр Самедов намерен принять участие в матче легенд клуба с бывшими звёздами сборной России.

«Меня пригласили принять участие в матче легенд «Спартака» и сборной России. Я принял приглашение и сыграю. Проводить такие матчи — отличная идея.

Все матчи легенд интересны для болельщиков. Мне кажется, что предстоит очередная интересная игра», — сказал Самедов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее появилась информация, что легенды московского «Спартака» 18 августа сыграют против бывших звезд сборной России. Встречу примет стадион «Открытие Банк Арена» в Москве. Сообщается, что участие в матче, помимо прочих, подтвердили Роман Павлюченко, Александр Мостовой, Виктор Онопко, Александр Филимонов, Сальваторе Боккетти, Дмитрий Парфёнов, Евгений Алдонин, Дмитрий Сычёв и другие футболисты.

Российский футбольный союз также намерен пригласить Неманью Видича, Мартина Йиранека, Робсона и Маркао. Главным тренером сборной России на эту игру может стать Юрий Сёмин, а Олег Романцев, вероятно, возглавит «Спартак».