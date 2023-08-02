Владислав Радимов выбрал три наиболее впечатливших его момента прошедшего тура РПЛ

Российский тренер Владислав Радимов подвёл итоги 2-го тура Российской Премьер-Лиги, выбрав три наиболее положительных момента. Специалист выделил «Краснодар» и нападающего команды Джона Кордобу, «Крылья Советов» и главного тренера самарского клуба Игоря Осинькина, а также защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«Краснодар» и Кордоба. Нападающий впечатляет, освоился в чемпионате и вообще лучший в РПЛ по многим компонентам, таким как игра головой, подыгрыш, игра спиной к воротам. Умеет всё, мечта любого тренера.
Самара и Осинькин. Замены в перерыве и жесткий разговор переломили ход игры. Даже Гарре потом признавал, что не знает русского языка, но в перерыве понял Осинькина без слов!
Тикнизян — самое приятное впечатление первых туров. Дубль «Факелу» помог команде, и по первым турам (плюс матч Кубка) разговоры про возможный переход Наира в один из европейских клубов кажутся вполне заслуженными и реальными. Отличный старт!", — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 2 августа 2023
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