Лука Гагнидзе поделился мнением о капитане «Динамо» Бальбуэна

20-летний грузинский полузащитник московского «Динамо» Лука Гагнидзе поделился мыслями о парагвайском капитане клуба Фабиане Бальбуэна.
«За кого голосовал на выборах капитана? Не скажу, чью фамилию я написал на листке, потому что это было конфиденциально. Мы не знаем, кто кого выбрал — просто писали фамилии на листочке и сдавали их тренеру. В итоговом голосовании было 4-5 кандидатов.
Нормально отнёсся к выбору тренера. Никакой проблемы в этом нет. Бальбуэна — капитан сборной Парагвая, это возрастной, опытный игрок, который является одним из лидеров нашей команды. Не столь важно, кто конкретно будет капитаном. Главное, что команда нормально восприняла решение тренера и что в коллективе хорошие отношения.
Отсутствие капитанской повязки никак не мешает подсказывать партнёрам и быть лидером команды. Не вижу в этом никаких проблем. Кто главный лидер «Динамо»? Не могу назвать кого-то одного, у нас их много. Все опытные ребята подсказывают и помогают молодёжи, ведут нас за собой», — приводит слова Гагнидзе «РБ Спорт».
- 2 августа 2023
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