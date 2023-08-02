Загребское «Динамо» обыграло «Астану», выбив казахстанский клуб из Лиги чемпионов

Сегодня, 2 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между казахстанской «Астаной» и загребским «Динамо». Встреча прошла на стадионе « Астана-Арена» (Астана, Казахстан). Стартовый свисток прозвучал в 17:00 по московскому времени. Загребское «Динамо» обыграло «Астану» со счётом 2:0.
На 24-й минуте встречи полузащитник гостей Махир Эмрели с передачи Бруно Петковича открыл счёт в матче, выведя «Динамо» вперёд. На 89-й минуте встречи Антонио Марин удвоил преимущество гостей, установив окончательный счёт в матче — 2:0, победа загребского «Динамо»
В первом матче «Астана» также уступила хорватскому клубу, проиграв со счётом 0:4 (6:0 по сумме двух встреч в пользу «Динамо»). Таким образом, казахстанский клуб вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.
- 2 августа 2023
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