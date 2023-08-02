«Челси» объявил о подписании нового контракта с Леви Колвиллом
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Лондонский «Челси» продлил контракт с 20-летним центральным защитником Леви Колвиллом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Англичанин подписал шестилетнее соглашение с опцией продления контракта ещё на один год.
В прошлом сезоне защитник выступал за «Брайтон энд Хоув Альбион» на правах аренды. В английской Премьер-лиге он провёл 17 матчей, в которых оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста две игры в Кубке Англии и три — в Кубке английской лиги.
В составе молодёжной сборной Англии Колвилл выиграл чемпионат Европы 2023 года, который проходил в Грузии и Румынии. Колвилл принял участие в пяти играх на этом турнире.
По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 35 млн.
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