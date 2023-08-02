«Челси» объявил о подписании нового контракта с Леви Колвиллом

Лондонский «Челси» продлил контракт с 20-летним центральным защитником Леви Колвиллом. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Англичанин подписал шестилетнее соглашение с опцией продления контракта ещё на один год.

В прошлом сезоне защитник выступал за «Брайтон энд Хоув Альбион» на правах аренды. В английской Премьер-лиге он провёл 17 матчей, в которых оформил две голевые передачи. Также на счету футболиста две игры в Кубке Англии и три — в Кубке английской лиги.

В составе молодёжной сборной Англии Колвилл выиграл чемпионат Европы 2023 года, который проходил в Грузии и Румынии. Колвилл принял участие в пяти играх на этом турнире.

По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 35 млн.