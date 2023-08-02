2DROTS — «Сахалин»: стартовые составы команд на матч 1/256 финала Кубка России

Сегодня, 2 августа, пройдёт матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским 2DROTS и южно-сахалинским «Сахалином». Команды будут играть на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслужит судейская бригада во главе с арбитром Яном Марушко (Самара). Стартовый свисток встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Стартовые составы команд:
2DROTS: Сычёв, Бегларян, Гудаев, Сальников, Логинов, Манаев, Степанов, Ослоновский, Скляр Эдамс, Клуцей, Прошляков.
«Сахалин»: Сорокин, Чижиков, Марченко, Алахвердов, Дроздов, Новиков, Сорокин, Матрахов, Чу, Большунов, Альшанский.
Напомним, всего в этом сезоне в Кубке России примут участие три медийные команды. Это на одну больше, чем в прошлом году — 2DROTS, «Амкал» и «Родина Медиа». В прошлом сезоне в Кубке выступали 2DROTS и «Амкал». Отметим, что все медийные клубы представляют Москву. Медийные команды, как и клубы низших лиг, участвуют в Кубке России, выступая в нижней сетке — Пути регионов.
- 2 августа 2023
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