Комбаров объяснил, почему вряд ли сыграет в ретроматче между сборной России и «Спартаком»

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, который сейчас занимает пост главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга, назвал причину, по которой он не сможет сыграть в ретроматче с участием легенд «Спартака» и сборной России.

«У «Звезды» игра 19 августа, а 18 числа будет заезд. Вряд ли смогу принять участие в ретроматче. Так бы с удовольствием приехал. Чем больше таких мероприятий, тем лучше! Это поднимает эмоциональный фон футбола. Обратите внимание, сколько болельщиков приходит посмотреть на легенд футбола, которые уже закончили, но могут порадовать своим присутствием на поле. Болельщикам это всегда интересно», — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Ранее появилась информация, что легенды московского «Спартака» 18 августа сыграют против бывших звёзд сборной России. Встречу примет стадион «Открытие Банк Арена» в Москве.