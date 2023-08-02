Младший брат Амира Ибрагимова перешёл из академии «Манчестер Сити» в структуру «Юнайтед»

Младший брат футболиста российского происхождения Амира Ибрагимова, Мухаммад, перебрался из академии «Манчестер Сити» в систему «Манчестер Юнайтед», сообщает пресс-служба академии «красных дьяволов».

Напомним, семья Ибрагимовых родом из Дагестана. Около пяти лет назад четыре сына вместе с родителями переехали из небольшого города Буйнакск (41 км от Махачкалы) в Великобританию. Там все они запустили профессиональную карьеру. Старший брат – Ибрагим – боец ММА. Амир и Гази Ибрагимовы поступили в структуру «Манчестер Юнайтед» около года назад. Амир считается очень перспективным футболистом, он является капитаном команды U15, и уже сыграл за юношескую сборную Англии. Теперь к двум братьям присоединился самый младший, 11-летний Мухаммад.

Также в этот день в академию «красных дьяволов» перебрался юный голкипер Хосеп Камачо. Ранее «Манчестер Юнайтед» оформил переход братьев Флетчер из академии «Манчестер Сити».