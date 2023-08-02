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Жена и агент Икарди Ванда Нара сообщила новости о своём здоровье

Жена и агент Икарди Ванда Нара сообщила новости о своём здоровье
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Супруга и агент аргентинского нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди Ванда Нара опровергла информацию о том, что у неё диагностирована лейкемия.

«О своей болезни она узнала по телевидению. Она мне сказала, что это за болезнь, но я ничего не скажу, это её личное дело. Она также сказала мне, что всё ещё находится в шоке, она сильно запаниковала в первые дни, потому что не понимала, от чего именно страдает… Медсёстры плакали, утешая её, она просила врачей сказать правду, если она умирает, но никто не давал информации.

Мауро Икарди даже подумывал о завершении футбольной карьеры. Потребовалось 12 дней, чтобы поставить точный диагноз! На данный момент она сосредоточена на своём здоровье и своей семье. Она начала лечение в Аргентине. В какой-то момент предполагалось, что её будут лечить в Милане или Турции, но она предпочла ту же клинику, в которой был поставлен диагноз», – сообщает аргентинский журналист Анхель де Брито, которому удалось пообщаться с Нарой.

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