Властимил Петржела: Азмун? «Зениту» нет смысла брать таких старых игроков

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал слухи о потенциальном возвращении Сердара Азмуна в Санкт-Петербург.
«Азмун? «Зениту» нет смысла брать таких старых игроков. С другой стороны, Сердар хорошо знает обстановку в команде и может быстро адаптироваться к российскому чемпионату, потому что ему всё знакомо», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Ранее появилась информация о том, что иранский нападающий леверкузенского «Байера» Сердар Азмун может вернуться в «Зенит» в это трансферное окно. 28-летний Азмун перешёл из санкт-петербургского клуба в «Байер» в январе 2022 года. До того иранский форвард выступал в России за казанский «Рубин» и «Ростов».
В прошлом сезоне Азмун провёл за «Байер» 33 матча во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Контракт иранца с клубом рассчитан до июня 2027 года.
- 2 августа 2023
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