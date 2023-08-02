Азербайджанский «Карабах» сыграл вничью с «Ракувом» и вылетел из Лиги чемпионов

Сегодня, 2 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и польским «Ракувом». Встреча прошла на стадионе «Олимпийский» (Баку, Азербайджан). Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по московскому времени. «Карабах» сыграл вничью с «Ракувом» со счётом 1:1.

Первый тайм прошёл без голов. На 52-й минуте встречи полузащитник гостей Фран Тудор с передачи Марчина Цебули открыл счёт в матче, выведя «Ракув» вперёд. На 60-й минуте нападающий «Карабаха» Редон Джиджа с передачи Элвина Джафаргулиева смог сравнять счёт во встрече. Азербайджанскому клубу было необходимо забивать ещё один мяч, чтобы претендовать на выход в следующий раунд, но счёт матча остался прежним — 1:1, ничья.

В первом матче «Карабах» уступил польскому клубу со счётом 2:3 (4:3 по сумме двух встреч в пользу «Ракува»). Таким образом, азербайджанский клуб вылетел из Лиги чемпионов — 2023/2024.