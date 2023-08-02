Марта: даже в самых страшных кошмарах не могла представить себе такой чемпионат мира

37-летняя бразильская футболистка Марта прокомментировала вылет сборной с чемпионата мира. Для неё это был шестой и последний в карьере ЧМ.

«Тяжело говорить в такой момент. Даже в своих самых страшных кошмарах я не могла себе представить такой чемпионат мира. Но это только начало. Бразильский народ требует обновления команды, и оно будет.

Единственная старушка — это я, большинство моих партнёрш — молодые девушки с огромным талантом, для них это только начало. Ну а Марта заканчивает здесь, для Марты больше не будет Кубка мира.

Знаете, что хорошо? Когда я начинала, в женском футболе не существовало кумиров. Откуда же им было взяться, если женский футбол не показывали по ТВ? Я и подумать не могла, что стану игроком сборной и ориентиром для других. Двадцать лет назад никто не знал, кто такая Марта, когда я сыграла на своём первом чемпионате мира. А двадцать лет спустя мы стали ориентиром для многих женщин во всём мире, не только в футболе», — приводит слова Марты BBC.

В общей сложности Марта забила 122 гола за сборную в 189 матчах. На клубном уровне она успела поиграть за 11 команд в течение 23 лет в Южной Америке, Северной Америке и Европе и шесть раз становилась лучшим игроком мира. Марта выигрывала Кубок Либертадорес — южноамериканский аналог Лиги чемпионов — с «Сантосом» в 2009 году. С 2017-го форвард представляет «Орландо Прайд».

Самый успешный период карьеры футболистки пришёлся на её выступления в Швеции, где она выиграла чемпионский титул в четырёх сезонах подряд. При этом чемпионат мира Марта так и не выиграла. Её лучшим результатом был выход в финал в 2007 году, когда Бразилия уступила женской сборной Германии.