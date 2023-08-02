Вратарь «Сахалина» Сорокин высказался о поражении от 2DROTS в Кубке России

Вратарь «Сахалина» Андрей Сорокин прокомментировал поражение от медийной команды 2DROTS в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу 2DROTS.
«Если честно, 2DROTS — очень сыгранная команда. Парни грызутся и отдаются до последнего. Но и про нас ничего плохого не могу сказать: парни бились до последнего. У нас чуть смена покрытия: с искусственного газона сразу сюда, на настоящий: чуть-чуть не так катится мяч, да и поле мокрое. Чуть-чуть сложно, но это не является оправданием. Обидно проигрывать. Будем дальше работать и стараться», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сегодня, 2 августа, состоялся матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между московским 2DROTS и южно-сахалинским «Сахалином». Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. Матч обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Яном Марушко (Самара). Стартовый свисток встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. 2DROTS победил «Сахалин» со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд Кубка России.
- 2 августа 2023
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