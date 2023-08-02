Вендел хочет перейти во «Фламенго» в следующее трансферное окно — Goal
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25-летний бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в разговорах с друзьями сказал, что в следующее трансферное окно перейдёт в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает Goal.
По информации источника, «Зенит» потребовал € 18 млн за Вендела плюс оплату механизма солидарности и 50% от общей суммы наличными. «Фламенго» не устроили эти требования.
31 июля стало известно, что игроком «Зенита» заинтересовался итальянский «Наполи». Сообщалось, что неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу за Вендела € 25 млн.
В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник провёл за петербуржцев 25 игр, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
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