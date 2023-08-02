Вендел хочет перейти во «Фламенго» в следующее трансферное окно — Goal

25-летний бразильский полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в разговорах с друзьями сказал, что в следующее трансферное окно перейдёт в бразильский «Фламенго». Об этом сообщает Goal.

По информации источника, «Зенит» потребовал € 18 млн за Вендела плюс оплату механизма солидарности и 50% от общей суммы наличными. «Фламенго» не устроили эти требования.

31 июля стало известно, что игроком «Зенита» заинтересовался итальянский «Наполи». Сообщалось, что неаполитанцы готовы предложить санкт-петербургскому клубу за Вендела € 25 млн.

В прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги бразильский полузащитник провёл за петербуржцев 25 игр, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами.