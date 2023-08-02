Вратарь «Сахалина» Сорокин: если 2DROTS зайдут во Вторую лигу, то в пятёрке точно будут

Голкипер «Сахалина» Андрей Сорокин, комментируя итоги кубкового матча с 2DROTS (0:2), высказал предположение о том, что если этот медийный клуб заявится во Вторую лигу, то сможет успешно побороться за место в топ-5.

«Медийные команды прогрессируют. Огромный респект парням: показывают достаточный уровень. Мне кажется, если [они] зайдут во Вторую лигу, то в пятёрке точно будут. Удачи им и успехов», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, сегодня, 2 августа, состоялся матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский 2DROTS и южно-сахалинский «Сахалин». Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. 2DROTS победил «Сахалин» со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд Кубка России.