Вратарь «Сахалина» Сорокин: если 2DROTS зайдут во Вторую лигу, то в пятёрке точно будут

Голкипер «Сахалина» Андрей Сорокин, комментируя итоги кубкового матча с 2DROTS (0:2), высказал предположение о том, что если этот медийный клуб заявится во Вторую лигу, то сможет успешно побороться за место в топ-5.
«Медийные команды прогрессируют. Огромный респект парням: показывают достаточный уровень. Мне кажется, если [они] зайдут во Вторую лигу, то в пятёрке точно будут. Удачи им и успехов», — сказал Сорокин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, сегодня, 2 августа, состоялся матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встречались московский 2DROTS и южно-сахалинский «Сахалин». Команды играли на стадионе «Москвич» в Москве. 2DROTS победил «Сахалин» со счётом 2:0 и вышел в следующий раунд Кубка России.
- 2 августа 2023
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:40
-
21:23
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:52