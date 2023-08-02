«Арсенал» выиграл Кубок Эмиратов — 2023, обыграв в финале «Монако» в серии пенальти

Завершился финальный матч Кубка Эмиратов — 2023, в котором встретились лондонский «Арсенал» и «Монако». Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» (Лондон, Англия). Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, после чего сразу была проведена серия пенальти, точнее в которой оказались футболисты «Арсенала» — 5:4. «Чемпионат провёл текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 31-й минуте матча счёт открыл полузащитник монегасков Юссуф Фофана с передачи Мохамеда Камара. В конце первого тайма нападающий лондонцев Эдди Нкетиа сравнял счёт. Ему ассистировал Габриэл Мартинелли. В серии пенальти единственную осечку допустил японский нападающий «Монако» Такуми Минамино, с ударом которого справился Аарон Рамсдейл.
Российский полузащитник Александр Головин попал в стартовый состав «Монако» и провёл на поле 84 минуты.
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