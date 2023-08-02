Полузащитник «Атлетико Мадрид» Маркос Льоренте может перейти в «Аль-Ахли»

28-летний полузащитник «Атлетико Мадрид» Маркос Льоренте стал объектом интереса «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, саудовский клуб проявляет интерес к испанскому футболисту, но, пока что, никакого соглашения о переходе Льоренте в «Аль-Ахли» нет. Это подтверждают как в окружение мадридского клуба, так и окружение саудовской команды. Также «Аль-Ахли» ещё не отправлял официального предложения по Маркосу, но это может измениться в ближайшем будущем.
В сезоне-2022/2023 на счету Льоренте 29 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.
- 2 августа 2023
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:40
-
21:23
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:11
-
20:08
-
20:00
-
19:56
-
19:54
-
19:47
-
19:28
-
19:26
-
19:21
-
19:11
-
19:02
-
19:00
-
18:52