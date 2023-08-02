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Полузащитник «Атлетико Мадрид» Маркос Льоренте может перейти в «Аль-Ахли»

Полузащитник «Атлетико Мадрид» Маркос Льоренте может перейти в «Аль-Ахли»
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28-летний полузащитник «Атлетико Мадрид» Маркос Льоренте стал объектом интереса «Аль-Ахли». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, саудовский клуб проявляет интерес к испанскому футболисту, но, пока что, никакого соглашения о переходе Льоренте в «Аль-Ахли» нет. Это подтверждают как в окружение мадридского клуба, так и окружение саудовской команды. Также «Аль-Ахли» ещё не отправлял официального предложения по Маркосу, но это может измениться в ближайшем будущем.

В сезоне-2022/2023 на счету Льоренте 29 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 1 голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 35 млн.

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