Главный тренер «Сахалина»: может быть, поражение от 2DROTS повлияет на мою работу в клубе

Главный тренер «Сахалина» Юрий Дроздов не намерен подавать в отставку после поражения в кубковом матче с 2DROTS (0:2).

«Повлияет ли поражение от 2DROTS на моей работе в «Сахалине»? Может быть, повлияет. На сегодняшний день я главный тренер. Всё будет решать руководство клуба. Сейчас я уже окунулся в медиафутбол: давал пресс-конференцию, где говорил, что от медиафутбола осталось только название. В медийном футболе сейчас профессиональные футболисты. Все обучены и отобраны. Совсем другой футбол.

Не планирую ли сам уходить? Я только приступил к работе: сыграли вторую игру… Куда ж я уйду? Вопросы такие вы задаёте… Ладно бы команда отыграла со мной сезон и был бы результат: например, закончили бы на первом месте. Как Стаса Черчесова уволили из «Ференцвароша» после 0:3 Фарерским островам… Я по своей профессии уже сталкивался с таким. На Фарерских островах играют профессиональные футболисты и работают тренеры из Европы. У нас сейчас похожая ситуация, когда медиафутбол сравнивают с уровнем Второй лиги», — передаёт слова Дроздова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.