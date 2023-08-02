Главный тренер 2DROTS Кузнецов прокомментировал победу над «Сахалином» в Кубке

Главный тренер медийной команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал победу над «Сахалином» в матче 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России. Напомним, встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу 2DROTS. Медийная команда вышла в следующий раунд Кубка России.

«Серьёзно готовились, даже заехали на десятидневные сборы. Работали очень хорошо и плодотворно. Изначально был план подготовиться к четвёртому сезону Медиалиги, но так совпало, что среди недели нужно было играть кубковый матч. Очень серьёзно отнеслись: разбирали и готовились. Результат мы видим.

Думаю, по футболистам видно, что они адаптировались ко Второму дивизиону. Ребята настраиваются и видят, что всё по зубам: можно обыгрывать такие команды. Думаю, чуть-чуть стало обыденностью, но радость в раздевалке не поддельная, а настоящая — будто мы что-то выиграли. Что это значит лично для меня? Я работаю от игры к игре, работы очень много. То, что вы сегодня увидели — плод работы всего тренерского штаба и доктора. Для меня это хороший вызов: как можно дальше пройти в Кубке России», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.