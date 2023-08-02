Агент Роши: Виллиан полностью восстановился и активно тренируется
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Игорь Компаделли, агент защитника московского ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о состоянии 28-летнего бразильца.
«Могу сказать, что Виллиан полностью восстановился и активно тренируется. В самое ближайшее время он может вернуться в игру. Надеюсь, он сыграет уже на этих выходных, но по крайней мере на следующей неделе он точно будет готов играть», — приводит слова Компаделли «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, 22 июля в матче 1-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» (1:2) Виллиан Роша получил ушиб, после чего был заменён на 30-й минуте игры.
В прошлом сезоне бразилец завоевал Фонбет Кубок России вместе с ЦСКА. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость футболиста — € 7 млн.
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