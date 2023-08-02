«Манчестер Юнайтед» всё ещё хочет приобрести Горецку, игрок настроен остаться в «Баварии»

28-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка всё ещё интересен «Манчестер Юнайтед». Немецкий футболист находится в списке возможных приобретений «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, Горецка настроен остаться в немецком клубе на следующий сезон, но последняя неделя чётко показала, что при главном тренере «Баварии» Томасе Тухеле Леон не будет игроком стартового состава. Немецкий специалист планирует играть с Йозуа Киммихом и Конрадом Лаймером в основе. Таким образом, у Горецки сейчас непростая ситуация в «Баварии», что может подтолкнуть его к переходу. Помимо «Манчестер Юнайтед», игроком всё ещё интересуется «Вест Хэм Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 на счету Горецки 40 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.