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«Манчестер Юнайтед» всё ещё хочет приобрести Горецку, игрок настроен остаться в «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» всё ещё хочет приобрести Горецку, игрок настроен остаться в «Баварии»
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28-летний полузащитник мюнхенской «Баварии» Леон Горецка всё ещё интересен «Манчестер Юнайтед». Немецкий футболист находится в списке возможных приобретений «красных дьяволов». Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своём «твиттере».

По информации источника, Горецка настроен остаться в немецком клубе на следующий сезон, но последняя неделя чётко показала, что при главном тренере «Баварии» Томасе Тухеле Леон не будет игроком стартового состава. Немецкий специалист планирует играть с Йозуа Киммихом и Конрадом Лаймером в основе. Таким образом, у Горецки сейчас непростая ситуация в «Баварии», что может подтолкнуть его к переходу. Помимо «Манчестер Юнайтед», игроком всё ещё интересуется «Вест Хэм Юнайтед».

В сезоне-2022/2023 на счету Горецки 40 матчей за «Баварию» во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 45 млн.

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