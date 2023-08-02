Фарерский «КИ Клаксвик», выбивший «Ференцварош» Черчесова, вышел в следующий раунд ЛЧ

Сегодня, 2 августа, прошёл ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между шведским «Хеккеном» и фарерским «КИ Клаксвик». Встреча прошла на стадионе «Бравида Арена — Рамбергсваллен» (Гётеборг, Швеция). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени. В первой встрече фарерский клуб сыграл с «Хеккеном» со счётом 0:0. По итогам двух встреч «КИ Клаксвик» прошёл в следующий раунд Лиги чемпионов, обыграв «Хеккен» в серии пенальти. В основное и дополнительное время матча команды сыграли вничью — 3:3.

На 17-й минуте встречи Арни Фредриксберг открыл счёт в матче, выведя «КИ Клаксвик» вперёд. Вскоре после этого, на 24-й минуте, Тобиас Сана сравнял счёт. На 48-й минуте гол Амора Лаюни позволил хозяевам выйти вперёд в матче. На 53-й минуте Фредриксберг оформил дубль, сравняв счёт, и в итоге игра перешла в дополнительное время. На 105-й минуте благодаря голу Ибрахима Садика «Хеккен» вновь вышел вперёд, но на 109-й минуте автогол Петера Абрахамссона восстановил равенство на табло (3:3), переведя игру в серию пенальти. В ней точнее оказались футболисты фарерского клуба — 4:3, победа «КИ Клаксвик» по пенальти.

Таким образом, «КИ Клаксвик», ранее обыгравший «Ференцварош» Станислава Черчесова, сенсационно прошёл в следующий раунд Лиги Чемпионов, что гарантировало фарерскому клубу первое в истории команды участие в групповом этапе Лиги конференций.