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«Генк» уступил «Серветту», «Мольде» обыграл ХИК, «Копенгаген» прошёл «Брейдаблик»

«Генк» уступил «Серветту», «Мольде» обыграл ХИК, «Копенгаген» прошёл «Брейдаблик»
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Завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бельгийский «Генк» уступил швейцарскому «Серветту» в серии пенальти (2:2, пен. 1:4), норвежский «Мольде» обыграл финский ХИК (2:0), а датский «Копенгаген» разгромил исландский «Брейдаблик» (6:3).

В матче «Генка» с «Серветтом» обе команды забили по мячу в каждом из таймов. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти куда лучше проявили себя игроки швейцарской команды — 4:1. В следующей стадии «Серветт» встретится с шотландским «Рейнджерс».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 20:00 МСК
Генк
Генк, Бельгия
Окончен
2 : 2
1 : 4
Серветт
Женева, Швейцария
1:0 Трезор – 28'   1:1 Конья – 36'   1:2 Бедья – 63'
Удаления: нет / Кривелли – 3'

«Мольде» вырвал победу в противостоянии с ХИКом благодаря двум мячам во второй половине второго тайма. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов их ждёт сенсационно пробившийся туда «КИ Клаксвик».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 20:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
2 : 0
ХИК
Хельсинки, Финляндия
1:0 Эст – 74'   2:0 Брюнхильдсен – 89'

«Копенгаген» без проблем разобрался с «Брейдабликом», оторвавшись от души — 6:3. Следующим соперником датского клуба будет пражская «Спарта».

Лига чемпионов. 2-й квалификационный раунд. 2-й матч
02 августа 2023, среда. 21:00 МСК
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Окончен
6 : 3
Брейдаблик
Коупавогюр, Исландия
0:1 Сванторссон – 9'   1:1 Гонсалвеш – 33'   2:1 Ашури – 35'   3:1 Дж. Ларссон – 37'   4:1 Оускарссон – 45+1'   5:1 Оускарссон – 47'   5:2 Стейндорссон – 51'   6:2 Оускарссон – 56'   6:3 Гюннлёйхссон – 75'
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