«Генк» уступил «Серветту», «Мольде» обыграл ХИК, «Копенгаген» прошёл «Брейдаблик»

Завершились ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Бельгийский «Генк» уступил швейцарскому «Серветту» в серии пенальти (2:2, пен. 1:4), норвежский «Мольде» обыграл финский ХИК (2:0), а датский «Копенгаген» разгромил исландский «Брейдаблик» (6:3).

В матче «Генка» с «Серветтом» обе команды забили по мячу в каждом из таймов. В дополнительное время голов не было, а в серии пенальти куда лучше проявили себя игроки швейцарской команды — 4:1. В следующей стадии «Серветт» встретится с шотландским «Рейнджерс».

«Мольде» вырвал победу в противостоянии с ХИКом благодаря двум мячам во второй половине второго тайма. В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов их ждёт сенсационно пробившийся туда «КИ Клаксвик».

«Копенгаген» без проблем разобрался с «Брейдабликом», оторвавшись от души — 6:3. Следующим соперником датского клуба будет пражская «Спарта».