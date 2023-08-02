Сёмин: футбол в России не деградирует, но лучше тоже не становится

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, деградирует ли футбол в России, а также дал общую оценку развитию футбола в стране.
«Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится. Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, то футбол начнёт развиваться. Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах — у нас уже есть такие примеры перед глазами.
Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше. Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА приглашают хороших легионеров — и правильно делают. В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если будем правильно использовать внутренний ресурс, то у нас всё получится. Уже были случаи, когда из наших футбольных академий выходили Аршавин, Кержаков и Измайлов. К сожалению, сейчас такого обширного пополнения наших команд нет.
Ни у кого нет сомнений, что Российская Премьер-Лига — главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом? РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живёт и дальше будет жить и развиваться», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, ранее на тему деградации Российской Премьер-Лиги высказался главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.
- 2 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:35
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:40
-
21:23
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
21:00
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:38
-
20:30
-
20:19
-
20:11