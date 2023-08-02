Сёмин: футбол в России не деградирует, но лучше тоже не становится

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о том, деградирует ли футбол в России, а также дал общую оценку развитию футбола в стране.

«Я бы не сказал, что футбол у нас в стране деградирует, но лучше он тоже не становится. Если мы уделим должное внимание развитию детско-юношеского спорта внутри страны и повысим уровень тренировочного процесса в детско-юношеских школах, то футбол начнёт развиваться. Сейчас есть возможность для развития молодых игроков в топ-командах — у нас уже есть такие примеры перед глазами.

Сейчас россиян в РПЛ больше, чем было раньше. Тем не менее, мы не можем не приглашать топовых иностранцев в наши команды, потому что они подают пример нашим спортсменам. «Зенит», «Динамо» и ЦСКА приглашают хороших легионеров — и правильно делают. В целом я не вижу катастрофичного положения нашего футбола. На матчи Кубка России приходит множество болельщиков, мы видим полные стадионы. Если будем правильно использовать внутренний ресурс, то у нас всё получится. Уже были случаи, когда из наших футбольных академий выходили Аршавин, Кержаков и Измайлов. К сожалению, сейчас такого обширного пополнения наших команд нет.

Ни у кого нет сомнений, что Российская Премьер-Лига — главный турнир в системе отечественного спорта. Разве что-то внутри страны может сравниться с нашим чемпионатом? РПЛ привлекает к себе громаднейшее внимание болельщиков и телевещателей. Футбол у нас в стране живёт и дальше будет жить и развиваться», — приводит слова Сёмина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее на тему деградации Российской Премьер-Лиги высказался главный тренер «Факела» Вадим Евсеев.