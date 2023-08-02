Лига чемпионов: результаты матчей 2 августа, турнирная сетка

Сегодня, 2 августа, состоялись ответные игры второго квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2023/2024.
Результаты матчей 2 августа:
«Астана» — «Динамо» Загреб — 0:2 (первый матч 0:4, по итогам двух встреч 0:6)
«Карабах» — «Ракув» — 1:1 (первый матч 2:3, по итогам двух встреч 3:4)
«Генк» — «Серветт» — 2:2, пен. 1:4 (первый матч 1:1, по итогам двух встреч 3:4)
«Маккаби» Хайфа — «Шериф» — 4:1 (первый матч 0:1, по итогам двух встреч 4:2)
«Мольде» — ХИК — 2:0 (первый матч 0:1, по итогам двух встреч 2:1)
«Хеккен» — «КИ Клаксвик» — 3:3, пен. 3:4 (первый матч 0:0, по итогам двух встреч 3:4)
«Копенгаген» — «Брейдаблик» — 6:3 (первый матч 2:0, по итогам двух встреч 8:3)
«Галатасарай» — «Жальгирис» — 1:0 (первый матч 2:2, по итогам двух встреч 3:2)
По окончании этого игрового дня в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов сформировались следующие пары: АЕК — «Динамо» Загреб, «Ракув» — «Арис», «Рейнджерс» — «Серветт», «Маккаби» Хайфа — «Слован», «КИ Клаксвик» — «Мольде», «Копенгаген» — «Спарта», «Олимпия» — «Галатасарай».
Действующий победитель Лиги чемпионов — «Манчестер Сити». В решающем матче прошлого сезона «горожане» с минимальным счётом обыграли «Интер» — 1:0. Групповой этап нынешнего сезона будет проводиться в период с 19 сентября по 13 декабря 2023 года.
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