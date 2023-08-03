Новичок «Рубина» Угочукву: Сперцян рассказывал мне, что уровень РПЛ очень высокий

Новичок «Рубина» полузащитник Иву Угочукву рассказал, что обсуждал с полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном уровень Российской Премьер-Лиги перед переходом в казанский клуб.

«С Эдуардом Сперцяном я разговаривал перед переходом, он очень высоко отзывался об уровне чемпионата России, говорил, что уровень очень высокий.

Слышал ли о сравнениях меня с Макбетом Сибайей, бывшим игроком «Рубина»? Да, я знаю такого игрока. Он играл за «Рубин», но таких сравнений пока не было, поэтому посмотрим", — приводит слова Угочукву «Матч ТВ».

Напомним, переход нигерийского полузащитника Иву Угочукву в казанский «Рубин» из «Урарту» стал самой дорогой продажей в истории армянской Премьер-лиги. О переходе игрока казанский клуб объявил 16 июля. С Угочукву подписали контракт на три года. Нигерийский футболист уже дважды вышел на поле в РПЛ за «Рубин» в новом сезоне.