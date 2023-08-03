Дэвид Бекхэм снялся в ролике популярного блогера на стадионе «Интер Майами»
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Совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм принял участие в съёмках видео для социальных сетей популярного блогера Хаби Лейма. Видео снято на стадионе «Интер Майами».
Также Бекхэм опубликовал фотографии с Хаби Леймом в своих социальных сетях, прокомментировав их следующим образом: «Нет… он не новое подписание. Очень весело работать с тобой, Хаби Лейм. Добро пожаловать в Ла Фамилию!»
Ранее видеоблогер сотрудничал с такими футболистами, как Златан Ибрагимович и Уэстон Маккенни.
26 июля клуб Бекхэма разгромил «Атланту Юнайтед» со счётом 4:0 в рамках Кубка лиг MLS + MX.
Следующий матч в рамках МЛС «Интер Майами» проведёт 21 августа с клубом «Шарлотт». Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.
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