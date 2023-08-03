Ромелу Лукаку согласовал личные условия контракта с «Ювентусом»

Бельгийский нападающий «Челси» Ромелу Лукаку может стать игроком «Ювентуса» уже в ближайшее время. 30-летний форвард смог согласовать личные условия контракта с туринским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, несмотря на то, что стороны смогли согласовать контракт, трансфер бельгийца в «Ювентус» всё ещё может не состояться. «Старая синьора» продолжает настаивать на обмене Лукаку на Душана Влаховича с доплатой в € 40 млн от «Челси». Лондонский клуб, пока что, не принял окончательное решение, нужен ли им Влахович, потому не спешит с ответом. «Ювентус», в свою очередь, ждёт решение «Челси». В том случае, если сделка всё же состоится, Лукаку подпишет трёхлетний контракт с возможностью продления на один год.

В сезоне-2022/2023 Лукаку выступал за «Интер» на правах аренды. На счету бельгийца 37 матчей за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и семью результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.