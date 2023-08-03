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«ПСЖ» сделал предложение «Бенфике» по Гонсалу Рамушу и надеется быстро оформить сделку

«ПСЖ» сделал предложение «Бенфике» по Гонсалу Рамушу и надеется быстро оформить сделку
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Французский «ПСЖ» отправил запрос «Бенфике» по поводу трансфера нападающего Гонсалу Рамуша. Парижане предложили португальскому клубу € 65 млн плюс € 15 млн в виде бонусов, сообщает A Bola.

Парижане хотят быстро прийти к соглашению с «Бенфикой» и надеются закрыть трансфер как можно скорее, так как на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». С самим футболистом «ПСЖ» уже практически договорился об условиях личного контракта, о чём ранее сообщал RMC. Столичный клуб готов заключить с игроком пятилетний договор.

22-летний нападающий стал главной целью «ПСЖ» на трансферном рынке, поскольку Гарри Кейн настроен на переход в мюнхенскую «Баварию», а переговоры с Рандалем Коло Муани продвигаются не так быстро, как хотелось бы руководству парижан.

«Бенфика» просила за Рамуша, который в прошлом сезоне забил 27 голов во всех турнирах, € 80 млн, и предложение «ПСЖ» может вполне устроить «орлов». По информации португальских журналистов, бонусы, о которых идёт речь в предложении, выглядят легко достижимыми. Следующие несколько часов будут решающими в переговорах. В лагере «ПСЖ» преобладает оптимизм в отношении успеха операции.

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