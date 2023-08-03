«ПСЖ» сделал предложение «Бенфике» по Гонсалу Рамушу и надеется быстро оформить сделку

Французский «ПСЖ» отправил запрос «Бенфике» по поводу трансфера нападающего Гонсалу Рамуша. Парижане предложили португальскому клубу € 65 млн плюс € 15 млн в виде бонусов, сообщает A Bola.
Парижане хотят быстро прийти к соглашению с «Бенфикой» и надеются закрыть трансфер как можно скорее, так как на игрока также претендует «Манчестер Юнайтед». С самим футболистом «ПСЖ» уже практически договорился об условиях личного контракта, о чём ранее сообщал RMC. Столичный клуб готов заключить с игроком пятилетний договор.
22-летний нападающий стал главной целью «ПСЖ» на трансферном рынке, поскольку Гарри Кейн настроен на переход в мюнхенскую «Баварию», а переговоры с Рандалем Коло Муани продвигаются не так быстро, как хотелось бы руководству парижан.
«Бенфика» просила за Рамуша, который в прошлом сезоне забил 27 голов во всех турнирах, € 80 млн, и предложение «ПСЖ» может вполне устроить «орлов». По информации португальских журналистов, бонусы, о которых идёт речь в предложении, выглядят легко достижимыми. Следующие несколько часов будут решающими в переговорах. В лагере «ПСЖ» преобладает оптимизм в отношении успеха операции.
- 3 августа 2023
-
01:12
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:20
-
00:07
- 2 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:35
-
22:25
-
22:25
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:02
-
21:59
-
21:59
-
21:44
-
21:40
-
21:23
-
21:08
-
21:04
-
21:03
-
21:00
-
21:00