Футболист «Рубина» Иву: мы могли взять шесть очков в первых двух играх в чемпионате
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Полузащитник «Рубина» Угочукву Иву высказался о Казани и оценил свою новую команду.
«Как Казань? Казань – очень красивый город с замечательными людьми.
Понял ли сильные и слабые стороны своей новой команды изнутри? Думаю, у нас очень хорошая команда, мы можем достичь большего, чем от нас ждут. Если посмотрите на две наши первые игры в чемпионате, то мы могли взять шесть очков. Это сделать не получилось, не хватило удачи. Думаю, наша команда обладает хорошими сильными качествами», — приводит слова Иву официальный сайт «Рубина».
«Рубин» объявил о переходе Иву из «Урарту» 16 июля. С Угочукву подписали контракт на три года. Нигерийский футболист уже дважды сыграл за новый клуб в Российской Премьер-Лиге.
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