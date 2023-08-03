Вратарь «ПСЖ» Рико перенёс операцию. Ранее он провёл в коме 19 дней после падения с лошади

Голкипер «ПСЖ» Серхио Рико перенёс операцию по лечению аневризмы, возникшей в его мозгу в результате несчастного случая, сообщает Telecinco.
Сообщается, Во время его госпитализации врачи интенсивной терапии в отделении больницы в Севилье обнаружили, что у Серхио Рико аневризма головного мозга, и из-за её опасности они решили провести операцию, прежде чем смогут его выписать.
Операция прошла успешно и длилась около часа. По словам врачей, всё прошло отлично, и футболист уже отдыхает в своей палате вместе с женой.
Ранее сообщалось, что Рико упал с лошади и получил черепно-мозговую травму. Он был госпитализирован в больницу Севильи, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Голкипер провёл в коме 19 дней и похудел более чем на 20 кг.
Вратарь забил гол ударом через себя в любительском футболе
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