ЭСК поддержала решения Казарцева в матче РПЛ «Факел» — «Локомотив»

Воронежский «Факел» обратился в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу арбитра Василия Казарцева в матче 2-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:4). Поводом для этого стали эпизоды с взятием ворот «Факела» на 13-й минуте матча и с неназначением 11-метрового удара в ворота «Локомотива» на 38-й минуте матча.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на 13-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока атакующей команды «Локомотив» №7 Артема Дзюбы, забившего гол в ворота команды «Факел», комиссия не усмотрела нарушения правил в единоборстве за мяч против игрока обороняющейся команды «Факел» №47 Сергея Божина, так как физический контакт между игроками не являлся наказуемым и со стороны нападающего не было акцентированного толчка соперника, повлиявшего на возможность защитника бороться за мяч. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот в данном игровом эпизоде.

Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Локомотив» на 38-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Локомотив» №59 Егора Погостнова в собственной штрафной площади комиссия единогласно считает ненаказуемым, так как рука защитника находилась внизу в естественном положении близко к телу и не была напряжена, мяч двигался с короткого расстояния и у игрока «Локомотива» не было физической возможности избежать контакта руки с мячом. В связи с этим комиссия поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде», — приводится текст решений на сайте РФС.