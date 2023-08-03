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Кейн может выкупить свой контракт у «Тоттенхэма», чтобы перейти в «Баварию»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн может выкупить свой контракт у лондонского клуба, чтобы перейти в «Баварию», сообщает Sport Bible.

По данным источника, «Тоттенхэм» и «Бавария» продолжают вести переговоры по переходу форварда. При этом, сам 30-летний футболист рассматривает возможность выкупить последний год своего контракта, отказавшись от зарплаты в размере € 24 млн.

Этой суммой Кейн хочет покрыть разницу, о которой сейчас не могут договориться клубы.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет заплатить за Кейна € 100 млн, тогда как лондонский клуб намерен выручить € 120 млн.

Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года.

В прошлом сезоне форвард провёл 38 матчей в рамках чемпионата Англии, забив 30 голов и сделав три результативные передачи. Кейн — воспитанник системы «Тоттенхэма». За первую команду английский нападающий играет с 2011 года.

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