Кортес покинет женскую футбольную сборную Украины из-за отсутствия конкуренции

Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес проинформировал Украинскую федерацию о том, что больше не будет возглавлять команду, сообщает Sport.es.

Кортес официально перестанет возглавлять команду 31 августа, когда его контрактное соглашение истечёт.

Отмечается, Кортес принял решение покинуть женскую сборную Украины из-за ситуации в стране и отсутствия конкуренции.

Кортес объявил о своём решении в последний день сборов в Португалии в июле этого года. Отмечается, что футболисты были в шоке, услышав это решение. Теперь их пугает неопределённое будущее без тренерского штаба.

Испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством национальная команда не сумела пройти отбор на чемпионат мира 2023 года.