Кортес покинет женскую футбольную сборную Украины из-за отсутствия конкуренции
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Главный тренер женской сборной Украины Луис Кортес проинформировал Украинскую федерацию о том, что больше не будет возглавлять команду, сообщает Sport.es.
Кортес официально перестанет возглавлять команду 31 августа, когда его контрактное соглашение истечёт.
Отмечается, Кортес принял решение покинуть женскую сборную Украины из-за ситуации в стране и отсутствия конкуренции.
Кортес объявил о своём решении в последний день сборов в Португалии в июле этого года. Отмечается, что футболисты были в шоке, услышав это решение. Теперь их пугает неопределённое будущее без тренерского штаба.
Испанец возглавил женскую сборную Украины в ноябре 2021 года. Под его руководством национальная команда не сумела пройти отбор на чемпионат мира 2023 года.
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