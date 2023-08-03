Гонсалу Рамуш согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ» — Романо

Португальский нападающий Гонсалу Рамуш согласовал контракт с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Отмечается, что футболист договорился с клубом о соглашении, срок которого рассчитан до июня 2028 года. По информации источника, Рамуш перейдёт в «ПСЖ» из португальской «Бенфики» за € 80 млн, включая бонусы.

В сезоне-2022/2023 на счету Гонсалу Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.

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