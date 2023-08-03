Гонсалу Рамуш согласовал пятилетний контракт с «ПСЖ» — Романо
Поделиться
Португальский нападающий Гонсалу Рамуш согласовал контракт с французским «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Отмечается, что футболист договорился с клубом о соглашении, срок которого рассчитан до июня 2028 года. По информации источника, Рамуш перейдёт в «ПСЖ» из португальской «Бенфики» за € 80 млн, включая бонусы.
В сезоне-2022/2023 на счету Гонсалу Рамуша 47 матчей за «Бенфику» во всех турнирах, в которых он отметился 27 голами и пятью результативными передачами. Контракт игрока с португальским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 50 млн.
Материалы по теме
Видео: Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
Комментарии
- 3 августа 2023
-
04:18
-
04:12
-
03:56
-
03:29
-
03:20
-
03:15
-
03:03
-
03:02
-
02:46
-
02:42
-
02:25
-
02:18
-
02:08
-
01:50
-
01:41
-
01:12
-
01:00
-
00:54
-
00:43
-
00:32
-
00:20
-
00:07
- 2 августа 2023
-
23:58
-
23:47
-
23:31
-
23:26
-
23:24
-
23:08
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:35
-
22:25
Партнерский контент